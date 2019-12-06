المفتي يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان

استقبل مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الخميس رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفي، والوفد المرافق له والذي يزور المملكة حاليًا.

وأكد «آل الشيخ» خلال استقباله لوفد العلماء الباكستاني في مكتبه بمقر الرئاسة، أهمية مثل هذه اللقاءات بين القيادات الإسلامية للتشاور والتعاون فيما بينهم حول ما يخدم الإسلام والمسلمين.