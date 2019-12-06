شرطة جازان تحقق في ملابسات مقتل طالبة بالمرحلة الثانوية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه جار التحقيق في ملابسات مقتل طالبة في المرحلة الثانوية والتي دارت حولها مزاعم بتعرضها للاغتصاب.

وقال المتحدث الإعلامي إن شرطه جنوب مدينه جازان باشرت بلاغًا بتاريخ 29/ 3/ 1441هـ من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين .

وأضاف أنه بمعاينة الموقع عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة؛ حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفه ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

ويأتي ذلك تأكيدًا لما كشفته مصادر «عاجل» في وقت سابق الشهر الماضي، أن النيابة تسلّمت ملف القضية تمهيدًا للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

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وأشارت المصادر في حينها إلى أن الطالبة لقيت مصرعها داخل الشقة التي وجدت فيها مع فتاتين، إضافة إلى أربعة شباب، واستطاع رجال الأمن القبض على الشابين الضالعين في القضية.

وفي التفاصيل التي روتها المصادر لـ«عاجل» بعد الحادث، أن ثلاث فتيات، بينهن واحدة قامت بإخراج أختها من مدرستها، ذهبن معًا إلى إحدى الشقق برفقة الشبان الأربعة، وخلال وجودهم بالشقة، اشتعلت النيران، ليهرب الجميع من الموقع تاركين الطالبة بمفردها لتلقى مصرعها في وضع مأساويّ.

وتابعت المصادر أن الوضع استدعى تدخّل الجهات المختصة لتتولى إخراج الطالبة التي فارقت الحياة، نتيجة تعرضها لإصابات خطرة جراء الحروق التي لحقت بها وأحرقت جسدها.

وأضافت المصادر أن الفرق الأمنية المختصة نجحت في التعرّف على هوية الشبان الأربعة المشاركين في الحادثة والوصول إليهم والقبض عليهم وإيداعهم قسم التوقيف، وفتح ملف تحقيق بالواقعة وتدوين كل المعلومات المتعلّقة بها، وتم استلام القضية من قبل النيابة العامة، التي تابعت ملابسات الحادثة التي راحت ضحيتها الطالبة التي تم إيداع جثمانها ثلاجة الموتى بالمستشفى.