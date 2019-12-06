بالصور.. ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفله السابع

شارك مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم عبدالعزيز بن عبدالله التويجري في الحفل السابع للميدان للموسم الحالي ١٤٤١ والذي تكون من 8 أشواط . وجاءت الأشواط كالتالي: الشوط الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية مسافة ١٦٠٠م والفائز ماضي الخالدية المالك سلطان النمر قطع المسافة ٢.٠٥.٣٢د الشوط الثاني عمر ٤ سنوات فاكثر ربحت من ١ الى ٣ مسافة ١٦٠٠ م والفائز ممدود المالك ابراهيم الشويعي قطع المسافة ١.٥٢.٤٤د الشوط الثالث مواليد ٢٠١٦ م افراس لم تربح مسافة ١٦٠٠ م والفائز رمسيسه المالك خالد الفوزان قطع المسافة ١.٥٣.٦٥د الشوط الرابع مفتوح الدرجات مواليد ٢٠١٧م على مسافة ١٤٠٠م والفائز يجتاح المالك صالح الحامد قطع المسافة ١.٣٥.٦١د Advertisements الشوط الخامس مفتوح الدرجات عمر ٤ سنوات فأكثر على مسافة ١٤٠٠م والفائز جفن المالك بسام موسي العليان قطع المسافة ١.٣١.٩٠د. الشوط السادس عمر ٤ سنوات فاكبر لم تربح على مسافة ١٤٠٠م والفائز عموه المالك اسطبل الشيناوي قطع المسافة ١.٣٦.٣د. الشوط السابع (كاس) مواليد ٢٠١٧م لم تربح على مسافة ١٤٠٠م والفائز علم الكحلي المالك عادل الجمعان قطع المسافة ١.٣٥.٦٨د الشوط الثامن مفتوح مواليد ٢٠١٦م على مسافة ١٤٠٠م والفائز ناتله المالك عادل الجمعان قطع المسافة ١.٣٢.٩٧د. وتم خلال الأشواط الثمانية السحب على عدد كبير من الجوائز للجمهور الحاضرين في المدرجات وقسم العوائل.

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