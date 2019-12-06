الهلال الأحمر بمكة تحتفي باليوم العالمي للتطوع

احتفت إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة باليوم العالمي للتطوع بمشاركة أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، من أقسام الهيئة بالمنطقة والشؤون الإسعافية والمراكز الإسعافية بمحافظات المنطقة.

وأقرت الأمم المتحدة اليوم الخامس من شهر ديسمبر من كل عام باعتباره يومًا عالميًا للتطوع.

وصاحب الاحتفال الذي جرى بـ«الياسمين مول» بجدة، إقامة معرض توعوي افتتحه المشرف العام على الشؤون الإسعافية بالهيئة الدكتور أحمد عبدالله السلامة.

واحتوى المعرض بعض الأجهزة المستخدمة في الإسعاف، والإسعافات الأولية ونشرات ومطبوعات تشرح أهمية العمل التطوعي وأثره الكبير النافع للوطن والمجتمع.

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وأفاد المتحدث الرسمي بالهيئة بمحافظة جدة عبدالله «أحمد أبو زيد» أن هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، أعدت برامج وفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وأضاف «أبوزيد» أن هذه الفعاليات تأتي بالتزامن مع نظيراتها في جمعيات وهيئات الهلال الأحمر الخليجي بشعار موحد وفعاليات مشتركة.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي لتأكيد أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة يحتفل بها العالم تكريمًا للعمل التطوعي والمتطوعين ولدعم دورهم في تحقيق التنمية الشاملة في مجتمعاتهم.