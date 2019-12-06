حقق الصقر «سكاكا» لمالكه الصقار سلطان عبدالرحمن المصبح الفهيقي، المركز الأول في سباق جير بيور قرناس من الشوط الأول في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.
كما حقق الطير «حلوة الجوف» للمالك نفسه، اليوم الخميس، المركز الثالث في سباق جير شاهين قرناس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.
وأعرب الفهيقي عن سعادته بهذين المركزين اللذين حققهما من خلال مشاركاته في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مؤكدًا أن ما زاد سعادته بالفوز، أن الصقرين «سكاكا» و« حلوة الجوف» يحملان اسم منطقة الجوف.
وأهدى فوزه للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وللأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائبه، ولأبناء المنطقة كافةً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «الفهيقي» يفوز بالمركزين الأول والثالث في سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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