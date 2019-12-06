السعودية اليوم / السفير المعلمي يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء



نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة وتعاونها مع الأمم المتحدة التي تعكس جهود المملكة الدولية وتفاعلها مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأنظمة الإحصائية الدولية وبناء الأطر الإحصائية الاقتصادية وتحديثها.

وأثنى السفير المعلمي خلال اللقاء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة الأمر الذي انعكس إيجابا على مكانة المملكة عالميا في العمليات الإحصائية وخاصة فيما يتعلق في إبراز جهودها والخطوات الكبيرة التي قطعتها المملكة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام ٢٠٣٠ .

حضر الاستقبال نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي.

// انتهى //

07:41ت م

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نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس في مكتبه بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك، معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، في ختام مشاركة معاليه في الاجتماع الثاني لمجموعة أصدقاء الرئيس المعنية بالإحصاءات الاقتصادية، الذي عقد مؤخرا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة وتعاونها مع الأمم المتحدة التي تعكس جهود المملكة الدولية وتفاعلها مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأنظمة الإحصائية الدولية وبناء الأطر الإحصائية الاقتصادية وتحديثها.وأثنى السفير المعلمي خلال اللقاء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة الأمر الذي انعكس إيجابا على مكانة المملكة عالميا في العمليات الإحصائية وخاصة فيما يتعلق في إبراز جهودها والخطوات الكبيرة التي قطعتها المملكة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام ٢٠٣٠ .حضر الاستقبال نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي.// انتهى //07:41ت م0017

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