اقتصادي / استقرار مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

أغلقت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجلسة الصباحية شبه مستقرة اليوم.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي 19ر61 نقطة، أو 26ر0% ، إلى 28ر23361 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 19ر0 نقطة، أو 01ر0% ليغلق عند 22ر1711 نقطة .

// انتهى //

07:16ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.