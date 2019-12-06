

نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

شارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

كما تم استعراض القضايا الإسلامية ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول الإسلامية.

// انتهى //

06:32ت م

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نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واسشارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس، في اجتماع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسته المندوبة الدائمة لجمهورية أفغانستان‬ الإسلامية لدى الأمم المتحدة السفيرة عادلة رضا، وبحضور معالي وزير خارجية ‫جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، للاستماع لإحاطته حول ترشح جيبوتي للعضوية غير الدائمة ‫لمجلس الأمن‬ الدولي للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٢.كما تم استعراض القضايا الإسلامية ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول الإسلامية.// انتهى //06:32ت م0013

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كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في اجتماع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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