سياسي / المعلمي يلتقي بالممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات



نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الكبيرة التي يقوم بها تحالف الحضارات في نشر رسالة السلام، وتعزيز ثقافة الحوار والتعاون والتعايش بين الحضارات، ونبذ خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب.

وأكد معالي السفير المعلمي خلال اللقاء دعم المملكة الدائم لجهود تحالف الحضارات نظرا للدور الكبير الذي يمارسه في تعزيز رسالة السلام والمحبة، وعلى دعم المملكة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحماية المواقع الدينية، مشددا على أهميتها في ظل ما يشهده العالم اليوم من تنامي للعنف وتزايد لخطابات الكراهية، واستباحة الأماكن المقدسة ودور العبادة لجميع الأديان، الأمر الذي تدينه المملكة دائما وتشجب جميع الأعمال الإرهابية التي من شأنها ترويع الآمنين في دور العبادة والأماكن المقدسة.

وثمن الممثل السامي موراتينوس من جانبه دعم المملكة الدائم لجهوده وجهود تحالف الحضارات، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون مع المملكة في كل ما من شأنه نشر ثقافة السلام والوئام ومحاربة الكراهية والتعصب، نظرا لما تشكله المملكة من ثقل وأهمية كبرى للعالم الإسلامي.

حضر اللقاء السكرتير أول رئيس قسم شؤون المنظمات الإقليمية والدولية بالوفد الدائم فيصل بن ناصر الحقباني.

// انتهى //

06:14ت م

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نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس في مكتبه بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك، بالممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس.وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الكبيرة التي يقوم بها تحالف الحضارات في نشر رسالة السلام، وتعزيز ثقافة الحوار والتعاون والتعايش بين الحضارات، ونبذ خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب.وأكد معالي السفير المعلمي خلال اللقاء دعم المملكة الدائم لجهود تحالف الحضارات نظرا للدور الكبير الذي يمارسه في تعزيز رسالة السلام والمحبة، وعلى دعم المملكة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحماية المواقع الدينية، مشددا على أهميتها في ظل ما يشهده العالم اليوم من تنامي للعنف وتزايد لخطابات الكراهية، واستباحة الأماكن المقدسة ودور العبادة لجميع الأديان، الأمر الذي تدينه المملكة دائما وتشجب جميع الأعمال الإرهابية التي من شأنها ترويع الآمنين في دور العبادة والأماكن المقدسة.وثمن الممثل السامي موراتينوس من جانبه دعم المملكة الدائم لجهوده وجهود تحالف الحضارات، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون مع المملكة في كل ما من شأنه نشر ثقافة السلام والوئام ومحاربة الكراهية والتعصب، نظرا لما تشكله المملكة من ثقل وأهمية كبرى للعالم الإسلامي.حضر اللقاء السكرتير أول رئيس قسم شؤون المنظمات الإقليمية والدولية بالوفد الدائم فيصل بن ناصر الحقباني.// انتهى //06:14ت م0012

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