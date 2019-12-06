السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة : العمل التطوعي يحقق أهداف التنمية المستدامة



نيويورك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العمل التطوعي يمثل عنصرا أساسيا لضمان أن تكون الجهود العالمية للتنمية المستدامة بيد جميع الناس ومنفذة من جانبهم ولصالحهم.

وأعرب غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين لعام 2019 عن شكره لجميع المتطوعين من كافة أنحاء العالم الذين يجعلون العالم مكانا أكثر شمولا و تسامحا.

وأضاف أن خطة عام 2030 تدعو إلى إيجاد عالم قوامه العدل والإنصاف والتسامح والانفتاح والشمول الاجتماعي وتلبى فيه احتياجات أشد الفئات ضعفا.

وأشار الأمين العام إلى أن العمل التطوعي آلية قوية لإشراك الناس، لا سيما الأشخاص الأكثر تخلفا عن الركب، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فحينما يتطوع الناس يتواصلون مع الآخرين ويعززون الشعور بالهدف.

ويأتي الاحتفال باليوم الدولي للمتطوعين هذا العام تحت شعار "تطوع من أجل مستقبل شامل للجميع" للاحتفاء بكون الناس يسهمون، من خلال التطوع، إسهاما مجديا في إيجاد مجتمعات أكثر شمولا واتساما بالمساواة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت يوم التطوع الدولي ليكون في 5 ديسمبر من كل عام.

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