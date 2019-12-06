السعودية اليوم / الممثلون الرسميون لقادة دول مجموعة العشرين "الشربا" يعقدون اجتماعهم الأول في الرياض



الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

عقد الممثلون الرسميون لقادة دول مجموعة العشرين ( الشربا ) اجتماعهم الأول منذ تسلم المملكة العربية

وقال معاليه خلال الاجتماع :" تقتضي مسؤولية مجموعة العشرين تجاه العالم التركيز على معالجة القضايا الحالية والمستجدة، والتصدي للتحديات العالمية معًا، وجعل العالم مكانًا أفضل للجميع".

وركز الاجتماع الأول للشربا على محاور برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020:

·تمكين الإنسان: من خلال تهيئــة الظــروف التــي تمكّن الجميـع مـن العيـش والعمـل والازدهـار، خاصةً النساء والشباب، وتغطي مناقشات الاجتماع السياسات المتعلقة بإتاحة الوصول إلى الفرص للجميع، وأهداف التنمية المستدامة، والتجارة والاستثمار، والشمول المالي، والتوظيف، وتمكين المرأة، والصحة، والتعليم، والسياحة.

·الحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة، وتغطي مناقشات الاجتماع في هذا الجانب موضوعات البيئة، والمناخ، والمياه، والغذاء، والطاقة.

·تشكيل آفاقٍ جديدة: من خلال اعتماد إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي.

ويؤدي ممثلو قادة دول مجموعة العشرين دورًا محوريًا في التحضير لقمة القادة من خلال عقد اجتماعات طوال سنة الرئاسة لمواصلة تطوير السياسات، وستستضيف المملكة سلسلة من اجتماعات ( الشربا ) خلال السنة تحضيرًا لانعقاد قمّة القادة يومي 21 - 22 نوفمبر 2020 في العاصمة الرياض.

واستكمالًا لإنجازات مجموعة العشرين وتأكيدًا لروح التعاون بين القادة، تلتزم المملكة بالعمل من أجل التوصّل إلى حلول جماعية لمعالجة التحديات المشتركة، وستعمل المملكة على تسهيل عملية الحوار لضمان شمولية بحث السياسات.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org ،ولاستفسارات وسائل الإعلام:

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06:01ت م

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الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسعقد الممثلون الرسميون لقادة دول مجموعة العشرين ( الشربا ) اجتماعهم الأول منذ تسلم المملكة العربية السعودية رئاسة المجموعة في العاصمة الرياض، لبدء مناقشة الهدف العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، برئاسة معالي وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين الدكتور فهد المبارك ممثل المملكة في اجتماعات " الشربا"، وحضور ممثلي الدول المدعوة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.وقال معاليه خلال الاجتماع :" تقتضي مسؤولية مجموعة العشرين تجاه العالم التركيز على معالجة القضايا الحالية والمستجدة، والتصدي للتحديات العالمية معًا، وجعل العالم مكانًا أفضل للجميع".وركز الاجتماع الأول للشربا على محاور برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020:·تمكين الإنسان: من خلال تهيئــة الظــروف التــي تمكّن الجميـع مـن العيـش والعمـل والازدهـار، خاصةً النساء والشباب، وتغطي مناقشات الاجتماع السياسات المتعلقة بإتاحة الوصول إلى الفرص للجميع، وأهداف التنمية المستدامة، والتجارة والاستثمار، والشمول المالي، والتوظيف، وتمكين المرأة، والصحة، والتعليم، والسياحة.·الحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة، وتغطي مناقشات الاجتماع في هذا الجانب موضوعات البيئة، والمناخ، والمياه، والغذاء، والطاقة.·تشكيل آفاقٍ جديدة: من خلال اعتماد إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي.ويؤدي ممثلو قادة دول مجموعة العشرين دورًا محوريًا في التحضير لقمة القادة من خلال عقد اجتماعات طوال سنة الرئاسة لمواصلة تطوير السياسات، وستستضيف المملكة سلسلة من اجتماعات ( الشربا ) خلال السنة تحضيرًا لانعقاد قمّة القادة يومي 21 - 22 نوفمبر 2020 في العاصمة الرياض.واستكمالًا لإنجازات مجموعة العشرين وتأكيدًا لروح التعاون بين القادة، تلتزم المملكة بالعمل من أجل التوصّل إلى حلول جماعية لمعالجة التحديات المشتركة، وستعمل المملكة على تسهيل عملية الحوار لضمان شمولية بحث السياسات.وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org ،ولاستفسارات وسائل الإعلام: [email protected] ، هاتف / 966118296129 .// انتهى //06:01ت م0004

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