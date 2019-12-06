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لقاء سعودي ألماني حول جهود السلام في اليمن

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لقاء سعودي ألماني حول جهود السلام في اليمن

الجمعة 6 ديسمبر 2019

عقد سفير المملكة العربية لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اجتماعا في الرياض، أمس الخميس، مع وفد من أعضاء من البرلمان الألماني، ترأسه مارك هوبتمان.

 

وقالت السفارة في بيان، إن اللقاء ركز على استعراض جهود المملكة لدعم جهود التنمية والسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

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