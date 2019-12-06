الخطوط السعودية تغير نظام شحن الحقائب للمسافرين

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أمس الخميس، عن تطبيقها سياسة جديدة اعتبارًا من أول أمس الأربعاء 4 من ديسمبر 2019.

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وأوضحت الخطوط السعودية أن هذه السياسة خاصة بالأمتعة المسموح بها لركاب الدرجة السياحية والأعمال تعتمد على ربط الوزن المجاني المسموح به بالفئة السعرية والمختارة.

وأكدت أن هذه التغييرات تعطي للعملاء مرونة أكبر لاختيار الفئة السعرية والخدمات، حيث يوجد أربعة أنواع من الحجز الأول ” الاقتصادي ” ، وهو بلا حقيبة شحن وهو أرخص أنواع الحجز والثاني نظام ” أساسي ” ويعني شحن حقيبة واحدة فقط.

وأضافت : أما النوع الثالث نظام ” مرن ” ويعني شحن حقيبتين بدون مميزات إضافية..، والنظام الرابع والأخير هو ” مميز “، ويعني شحن حقيبتين مع مميزات إضافية كاختيار الكرسي أو الوجبات.

