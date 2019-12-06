أكثر السيارات المستعملة مبيعاً خلال نوفمبر الماضي في المملكة

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أعلنت خدمة “موجز” الخاصة بتقارير السيارات المستعملة عن أكثر المركبات المستعملة مبيعاً خلال شهر نوفمبر الماضي.

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وأوضحت أن أكثر المركبات المستعملة مبيعاً خلال الشهر الماضي كانت “تويوتا كورولا 2015″، ويبلغ متوسط سعرها 13,083 ألف ريال، وبيعت منها 1054 سيارة.

وتليها “هونداي ألنترا 2014″، ويبلغ متوسط سعرها 22,358 ألف ريال، وبيعت منها 795 سيارة. وفي المرتبة الثالثة “تويوتا يارس 2016″، ويبلغ متوسط سعرها 25,280 ألف ريال..، وبيعت منها 670 سيارة.

ومن أكثر السيارات المستعملة مبيعاً خلال نوفمبر الماضي “تويوتا جي إكس آر 2015″، و”تويوتا كامري 2019″، و”هونداي سوناتا 2018″، و”فورد كراون فيكتوريا 2011″، و”هونداي أكسنت 2017”.

