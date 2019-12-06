مراسل “الإخبارية” يذهب لمعمل ويُحلل مكونات الدخان الجديد.. وهذا ما وجده (فيديو)

︎ :

.

بعد النقاش الذي دار حول الدخان في حُلته الجديدة، قامت قناة “الإخبارية” بتجربة زيارة أحد المختبرات الخاصة للتأكد من وجود نشارة الخشب أو إضافة مواد أخرى مغشوشة داخل السجائر الجديدة كما يشاع.

وتتبع تقرير أذاعته القناة مراحل تحليل أنواع الدخان الجديد لتظهر النتيجة بعدم صحة كل ما قيل عن وجود مواد غريبة، وهو ما أكده أحد المختصين في المعمل، من أنه ليس صحيحاً ما يقال عن وجود نشارة خشب في السجائر الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن المدخنين يقولون إن مشكلتهم ليست في تغيير الشكل الخارجي للعلبة أو التغليف، إنما في المنتج الداخلي، كما لاحظوا عدم وجود تاريخ إنتاج على العلبة..، لافتين إلى أن وجوده يحدّ من تلاعب الموزعين.