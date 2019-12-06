شاهد.. كيف حولت طالبات بالدمام “باص” متهالكاً إلى تحفة فنية تعليمية للطفل

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حوّلت مجموعة من طالبات كلية التربية بقسم رياض الأطفال في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، “باص” قديماً متهالكاً إلى بيئة تعليمية جميلة وخلاقة ومبدعة للطفل.

واستعانت الطالبات برافعة لإدخال الباص إلى الروضة، ومن ثم استخدام كل المهارات من صبغ وتلوين وتعليق وتركيب وكتابة وتصميم للوصول إلى الشكل النهائي.

ونشرت الطالبات صوراً لمشروعهن في شكله النهائي بعد إجراء تعديلات كبيرة على الباص..، ليتحول إلى تحفة فنية وموقع تعليمي مميز للأطفال.

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