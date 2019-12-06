بالفيديو .. شاهد انفجار خزان محطة وقود بالمدينة المنورة

︎ : . تداول رولد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لانفجار هائل لخزان محطة وقود بالمدينة . وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة ، لحظة انفجار خزان الوقود ، بقوة وانهيار الأرض بينما كانت عدد من المركبات متوقفة في المحطة .

وأثار الانفجار حالة من الذعر بين قائدي المركبات ، الذين قرروا الهرب والنجاة بأرواحهم ، فمنهم من ترجل من سيارته وهو يجري ، ومنهم من هرب بسيارته وقطع دون أن يفصل خرطوم التزود بالوقود .





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