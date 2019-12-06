السعودية اليوم / الأمم المتحدة تكثف من مستوى الاستجابة لمساعدة أكثر من 900 ألف شخص تأثروا بالفيضانات في جنوب السودان



نيويورك 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت الأمم المتحدة تأثر أكثر من 900 ألف شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت جنوب السودان منذ يوليو الماضي.

و قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي:" إن الأمم المتحدة وشركاءها كثفوا من مستوى الاستجابة لمساعدة المتأثرين بتلك الفيضانات".

وأشار دوجاريك إلى توزيع 7000 طن متري من المواد الغذائية، التي قال إنها وصلت إلى أكثر من 700 ألف شخص، ابتداءً من الأسبوع الماضي.

ونقلاً عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوضح دوجاريك أن مجموعة من أدوات الطوارئ التي تم توزيعها ساعدت أيضا 9000 أسرة، مع 12000 أسرة إضافية من المقرر أن تتلقى هذه المجموعات قريبا.

وأضاف دوجاريك أن عمال الإغاثة يستخدمون الطائرات والطرق المائية للوصول إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها ويقومون بإصلاح الطرق، بدعم من المجتمعات المحلية.

وفي الشهر الماضي، قدم منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، 15 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للمساعدة في مواجهة الفيضانات.

وأفاد ستيفان دوجاريك أن مبلغا إضافيا قدره 10 ملايين دولار تم تخصيصه من صندوق جنوب السودان الإنساني، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية في البلاد ما تزال شديدة، حيث يحتاج 7.5 ملايين شخص إلى المساعدة بسبب النزاع ونقاط الضعف المزمنة ونقص الخدمات الأساسية.

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