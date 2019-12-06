

باماكو 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

أوصت رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل بنشر وترويج محتوى دليلها العملي، للوقاية من التطرف في جميع المؤسسات التربوية بالمنطقة.

ودعت الرابطة في ختام أعمال ورشتها الـ11 اليوم، بالعاصمة المالية باماكو، إلى تدعيم ونشر الدليل عبر بلدان الرابطة، خاصة وأنه يشكل أداة قيمية من شأنها أن تدعم السلطات العمومية في معالجة الراديكالية.

واعتمدت الرابطة بشكل رسمي الدليل العلمي والعملي للوقاية من الغلو والتطرف (المصطلحات - الأخلاق - رد الشبهات)، ليكون معيارًا في مجال التربية والترويج لتعاليم الدين، وستعمل على ترجمة هذا الدليل إلى اللغات العالمية والمحلية من أجل استغلاله على أوسع نطاق ممكن.

كما أوصت بتنظيم دورات تدريبية حول الدليل، لفائدة الأئمة، لاسيما في البلدان الأعضاء، بهدف إعطائهم الأداة المثلى فيما يتعلق بإنشاء خطاب مضاد للخطاب المتطرف.

وشارك في أعمال الورشة أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل وهم من الجزائر وموريتانيا والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو وتشاد وساحل العاج والسنغال وغينيا بالإضافة إلى البلد المضيف مالي.

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03:23ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / اختتام أعمال الورشة الحادية عشرة لرابطة عملاء ودعاة وأئمة دول الساحل في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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