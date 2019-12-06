السعودية اليوم / قراصنة يخطفون 19 شخصًا من طاقم ناقلة نفط قبالة نيجيريا



أبوجا 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

خطف قراصنة 19 شخصًا من أفراد طاقم ناقلة نفط خام تابعة لشركة يونانية قبالة نيجيريا، وفقًا لما ذكره مسؤول من الشركة المشغلة للناقلة.

وذكرت مصادر أن القراصنة هاجموا الناقلة على مسافة 77 ميلاً بحريًا من جزيرة بوني واحتجزوا 18 هنديًا وواحدًا من تركيا وما يزال سبعة آخرون من الطاقم على متن الناقلة.

وترفع الناقلة العملاقة (نيف كونستيليشن) علم هونغ كونغ وتسع لمليوني برميل من النفط وتديرها شركة نافيوس لتشغيل الناقلات.

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