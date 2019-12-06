السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 16 مهاجرا غير شرعي



تونس 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

أوقفت قوات الأمن التونسية 16 مهاجرا غير شرعي، في منطقة الشوشة التابعة لمحافظة مدنين جنوب تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، وكانوا يعتزمون الدخول للأراضي التونسية للمشاركة في عمليات هجرة غير شرعية باتجاه السواحل الأوروبية.

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