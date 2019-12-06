السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر السعودي بمكة تحتفي باليوم العالمي للتطوع



جدة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

احتفت إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة باليوم العالمي للتطوع بمشاركة أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، من أقسام الهيئة بالمنطقة والشؤون الإسعافية والمراكز الإسعافية بمحافظات المنطقة وذلك بالياسمين مول بجدة.

وصاحب الاحتفال إقامة معرض توعوي افتتحه المشرف العام على الشئون الإسعافية بالهيئة الدكتور أحمد عبدالله السلامة احتوى على بعض الأجهزة المستخدمة في الإسعاف, والإسعافات الأولية ونشرات ومطبوعات تشرح أهمية العمل التطوعي وأثره الكبير النافع للوطن والمجتمع.

وأفاد المتحدث الرسمي بالهيئة بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد أن هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، أعدت برامج وفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وذلك بالتزامن مع نظيراتها في جمعيات وهيئات الهلال الأحمر الخليجي بشعار موحد وفعاليات مشتركة.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي لتأكيد أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة يحتفل بها العالم تكريمًا للعمل التطوعي والمتطوعين ولدعم دورهم في تحقيق التنمية الشاملة في مجتمعاتهم.

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