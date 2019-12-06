اقتصادي / بورصة باريس تغلق مستقرة



باريس 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على استقرارٍ في مؤشرها بنسبة 0.03 %.

وحقق مؤشر "كاك 40" 1.87 نقطة ليصل إلى مستوى 5801.55 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.9 مليار يورو.

// انتهى //

23:04ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.