شكرا لقرائتكم خبر عن 14 شاحنة إغاثية لمحافظات اليمن والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 14 شاحنة كبيرة مؤخرا تحمل على متنها 16 سيارة إسعاف، و400 خيمة، و800 بساط، و11.250 كرتونًا من التمور، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف محافظات تعز والحديدة وعدن وحضرموت والمهرة ومأرب والجوف وشبوة وصعدة.

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