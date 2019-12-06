شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون بين «الملك سلمان للإغاثة» والتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله الربيعة، فيما وقعها عن الطرف الآخر الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء ركن طيار محمد المغيدي، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وبموجب المذكرة سيتم تعزيز جوانب التعاون بين الجانبين في المبادرات والبرامج ذات الاهتمام المشترك، وفي مجال المؤتمرات والندوات والمحاضرات، وبناء القدرات والبرامج التدريبية المشتركة، وتبادل المعلومات والتقارير والإحصاءات والمطبوعات والدراسات، وإجراء الزيارات والخدمات الاستشارية والتطوعية.
وأكد اللواء محمد المغيدي أن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الإستراتيجية بين التحالف الإسلامي والمركز رغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما، مشيرًا إلى أن المذكرة تأتي في سياق تعزيز أواصر التعاون والتبادل المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والمراكز والهيئات والمنظمات المحلية والإسلامية والدولية.
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