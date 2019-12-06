شكرا لقرائتكم خبر عن 9 جراحات قلب للأطفال في دار السلام والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 9 عمليات جراحية منها 4 عمليات لجراحات القلب المفتوح للأطفال، و5 حالات لقسطرة القلب للأطفال بمدينة دار السلام التنزانية، وذلك في اليوم الثالث من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح للأطفال في جمهورية تنزانيا الاتحادية. ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 29 عملية جراحية، 14 منها لجراحات القلب المفتوح للأطفال، و15 عملية قسطرة للأطفال. وتهدف لإجراء ما يقارب 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود.

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