شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة: ملتزمون بالقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة أهمية القانون الدولي الإنساني والتزام قيادة القوات المشتركة بتطبيقه، مشيرا إلى أن القوات المشتركة ملتزمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية في الخطوط الأمامية.

جاء ذلك خلال اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني التي استمرت أسبوعا بنادي ضباط القوات المسلحة تحت رعاية سموه والتي أقيمت بالرياض.

وبين رئيس فريق التمثيل الموحد بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن سعود معمر أن الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني تكمن أهميتها في مدى انعكاس الجهود العملياتية في الخطوط الأمامية للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من ناحية احترام القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى مشاركة ممثلين من هيئة حقوق الإنسان الدولية وهيئة الهلال الأحمر السعودي والنيابة العامة والصليب الأحمر الدولي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة في الدورة.

وأوضح اللواء الطيار الركن سعود معمر أنه شارك في إلقاء الندوات خلال أيام الدورة كل من نائب مدير الإدارة العسكرية في المعهد الدولي للقانون الإنساني العقيد جيل كاسيل، ومستشار ومدرب القانون الدولي الإنساني وقضايا إنفاذ القانون البحري في الأكاديميات العسكرية والمدنية إيريك ستينمايلر، وزميل وباحث أول في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاع المسلح إيمانولا كيارا جيلارد، ورئيس برنامج القانون والعلوم السياسية النائب التنفيذي للعمليات في جامعة ميدلسكس البريطانية الدكتورة ستاماتيا كيربازي.

وتعد الدورة استمرارا للنهج التدريبي الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة ممثلة بفريق التمثيل الموحد، وسلم سمو قائد القوات المشتركة المشاركين شهادات إتمام الدورة.