شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة متطلبات «بريد» النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

استعرض محافظ النعيرية إبراهيم الخريف جانبا من المتطلبات المتعلقة بعمل البريد السعودي، خلال زيارة قام بها مدير عام البريد بالمنطقة أحمد البليهد للمحافظة.

وشهدت الزيارة مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالبريد بما فيها «العنوان الوطني»، وأهمية تفعيل تسليم الجواز السعودي، ومناقشة أهمية سرعة استبدال مقر البريد بالمحافظة، بمقر حديث يليق بأعمال ومهام البريد السعودي، إلى جانب الحديث عن أهمية مشاركة «البريد» في كافة المناشط المجتمعية، وتقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين على الوجه الأكمل.

جدير بالذكر أن البريد السعودي بالمحافظة يقدم خدماته للمواطنين بالمحافظة، في منزل مستأجر في حي العزيزية منذ نحو 10 سنوات تقريبا، ويتبع لبريد النعيرية عدد من المكاتب في مراكز إدارية تابعة للمحافظة، في حين تتأكد المطالبة باستبدال المبنى الحالي، تحقيقا للتطلعات بتقديم خدمات أفضل للمستفيدين من الخدمات البريدية، وأهمية المشاركة الفاعلة في كثير من البرامج المجتمعية التي تشارك بها الإدارات الحكومية والأهلية لما يخدم الصالح العام في المحافظة.