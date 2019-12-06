شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وتطوير 6 حدائق ببقيق والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة بقيق ممثلة في إدارة الشؤون الفنية وإدارة الحدائق وعمارة البيئة، بإعادة تأهيل وتطوير الحدائق العامة بالمحافظة والهجر التابعة لها.

وتتضمن الأعمال في هذه المرحلة حفر خمس آبار ارتوازية لسد احتياجات الحدائق من المياه، إضافة لإزالة الأسوار الخرسانية القديمة لبعض الحدائق واستبدالها بأخرى جديدة من الحديد المجلفن وبأشكال جمالية تبرز جمال الحديقة ومعالمها من الخارج، كما تتضمن إزالة التربة الزراعية واستبدالها بتربة جديدة مع تأمين شبكات ري حديثة، إضافة إلى إنشاء ممرات ومضامير مشاة من البلاط الإسمنتي المتداخل مع إعادة تنسيق وتصميم للموقع العام للحدائق المستهدفة بما يضمن لمرتاديها التنقل بكل يسر وسهولة.

كما تتضمن تجهيز الحدائق بكامل المرافق وتدعيمها بالخدمات اللازمة، وتوريد مجموعات ألعاب أطفال بأحجام كبيرة وصغيرة ومتنوعة لتتلاءم مع ارتفاع أعداد الزوار للحدائق.

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وقال رئيس بلدية المحافظة م.فارس آل عريج: إن هذه الأعمال تأتي ضمن مشاريع مبادرة الأنسنة، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحسين جودة الحياة في المدن، وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق العامة.

وأضاف: إنه روعي في هذه الأعمال تحقيق العديد من الأهداف ويأتي في مقدمتها زيادة معدّل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء بالمحافظة، حيث ستتم إضافة ما يقارب «8900م2» مساحات خضراء ليرتفع مؤشر نصيب الفرد لكل متر مربع إلى «3.52»، وكذلك روعي توفير مختلف وسائل السلامة في المرافق البلدية الترفيهية.

وأشار إلى أن البلدية وضعت خطة زمنية لتطوير وتأهيل جميع الحدائق بالمحافظة والهجر التابعة لها، وأكد أنه سيتم البدء بها فور ترسية المشاريع التابعة للبلدية ضمن هذه المبادرة.