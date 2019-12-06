شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف مستهدف من «مكافحة التدخين» والان نبدء بالتفاصيل

دشنت الشؤون الصحية للصحة العامة بمحافظة الأحساء ثلاث مبادرات تطوعية لبرنامج مكافحة التدخين ضمن حملة «تطوعي صحة ٣»، والتي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع.

تهدف المبادرات لاستهداف نحو 11 ألف مستفيد على مستوى المحافظة، وسيتم توزيع المتطوعين للتوعية في أماكن التجمعات مثل: الحدائق العامة، المجمعات التجارية، الأسواق الشعبية، المقاهي وأماكن الجذب السياحي، بالإضافة إلى تفعيل ركن تثقيفي في المعرض المقرر إقامته في منتزه جواثا، وإقامة ركن تثقيفي في المعرض المقام في مجمع لولو هايبر ماركت.

وتحمل المبادرة الأولى عنوان «نتكامل لننجز»، وتهدف لتدريب المتطوعين على ضبط المخالفات لنظام مكافحة التبغ واستخدام التطبيق الإلكتروني، والثانية باسم مبادرة «ساعدنا نساعدك»، وتهدف لتقديم الخدمات العلاجية للإقلاع عن التدخين. وأما المبادرة الثالثة فجاءت بعنوان «اتركها واكسب صحتك»، وتهدف لتوعية المجتمع حول أضرار التدخين الإلكتروني، وتعريفهم بالخدمات العلاجية المقدمة في عيادات الإقلاع عن التدخين.

يذكر أن عدد المتطوعين بالبرنامج 110 متطوعين من منسوبي الصحة و150 متطوعا لجهات أخرى.