شكرا لقرائتكم خبر عن توعية بـ«سلامة» الطفل من مخاطر الحوادث والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الورشة إلى تقليل نسبة الإصابات والحوادث عند الأطفال ونشر التوعية لدى المجتمع وتبني مفهوم السلامة لدى الأطفال، وذلك ضمن مشاريع التحول الوطني 2020 بوزارة الصحة.
وفي بداية الورشة، أكد معمر الزهراني أهمية سلامة الطفل، وقال إنها ليست متعلقة بسلامته كصحة عامة، وأن هناك صحة عقلية وجسدية وتربوية ونحن مسؤولون أمام الله -سبحانه وتعالى- عن صحته بألا يتعرض لأخطار جسدية أو نفسية أو فكرية في مدارسنا.
وتستهدف الورشة 54 مرشدا صحيا من البنين على مدى يومين. وتتمحور حول دور المرشد الصحي في تطبيق برامج ومبادرات الصحة المدرسية وسلامة الأطفال والسلامة في المنزل والطريق والمدرسة. فيما أعلن عن إقامة ورش مماثلة للمرشدات الصحيات بمدارس البنات.
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