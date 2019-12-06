شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: الشراكة السعودية الكورية شهدت تطورا متسارعا والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومد جسور الصداقة، وفتح آفاق التعاون في شتى المجالات، مبينا سموه أن الشراكة السعودية الكورية شهدت تطورا متسارعا، وتوسعت في عدد من المجالات بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وبحث سموه، خلال استقباله مؤخرا، بمكتبه بديوان الإمارة، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة، جو بيونغ ووك، يرافقه عدد من منسوبي السفارة، والقنصل الفخري للجمهورية لدى المملكة عبدالله المجدوعي، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وجرى تبادل الأحاديث الودية.

من جانبه، عبر سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير الشرقية على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن المملكة تشهد قفزات نوعية نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.