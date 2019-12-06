شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: الشراكة السعودية الكورية شهدت تطورا متسارعا والان نبدء بالتفاصيل
وبحث سموه، خلال استقباله مؤخرا، بمكتبه بديوان الإمارة، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة، جو بيونغ ووك، يرافقه عدد من منسوبي السفارة، والقنصل الفخري للجمهورية لدى المملكة عبدالله المجدوعي، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وجرى تبادل الأحاديث الودية.
من جانبه، عبر سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير الشرقية على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن المملكة تشهد قفزات نوعية نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.
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