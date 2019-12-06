شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم منسوبي محافظة القطيف بلقاح الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

رعى محافظ القطيف خالد الصفيان، وبحضور وكيل المحافظة فلاح سلمان الخالدي أمس، فعاليات حملة تطعيم منسوبي ومراجعي المحافظة بلقاح الإنفلونزا الموسمية، لموسم الشتاء الحالي وتنظم الفعالية إدارة المراكز الصحية «المكتب الوقائي» وذلك في مبنى المحافظة. وأثنى المحافظ ووكيل المحافظة على جهود إدارة المراكز الصحية بالمحافظة بقيادة د.علي الفرج، وفريق العمل الميداني بإشراف الأخصائي حسن العبدالجبار، على تعاونهم وما قاموا به من تأدية واجبهم وفق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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