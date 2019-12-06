شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة الشعلان: قرار «التجنيس» يكبح العنصرية والكراهية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض) ،

أوضحت عضوة مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان لـ«الخليج 365» أن قرار تجنيس الكفاءات المؤهلة يأتي بعد صدور نظام الإقامة المميزة لغير السعوديين ليثبت أن المملكة -وهي إحدى دول مجموعة العشرين، وقد استلمت رئاستها-، تسير حثيثاً باتجاه تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي ودعم الاقتصاد والحراك التنموي وخطط رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وأضافت الشعلان، لا يفوتني التذكير بتجارب الدول الغربية الكبرى وهي تجارب ناجحة جداً، في منح جنسياتها للمتميزين في كافة المجالات، لأنهم قيمة مضافة من جميع النواحي. وبينت عضوة الشورى أن هذا القرار بتجنيس الكفاءات مهم جداً في نظري، لأنه أيضاً خطوة مهمة ومفصلية في دعم قرار اتخذته السعودية بلا رجعة، وهو الانفتاح الثقافي والاجتماعي على العالم، وتعزيز الأنسنة وقيم الحداثة. المهم أيضاً في نظري أن أحد نواتج هذا القرار سيكون كبح العنصرية والشوفينية الخطيرة التي رأيناها تتصاعد في السنوات الأخيرة بقوة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وضمن هاشتاقات وحملات تؤيد الانكفاء على الذات والانغلاق وكراهية الآخر وتقسيم السعوديين حسب أصولهم ومناطقهم. وأشارت الشعلان إلى أن القرار يشمل بطبيعة الحال الكفاءات من أبناء المواطنات السعوديات، كما تناقلته وسائل الإعلام، ومن الطرائف أن هذا القرار الكبير جداً والمهم بتجنيس الكفاءات من أي بلد كان، يأتي في أعقاب رفض مجلس الشورى لتوصية تقدم بها عدد من الأعضاء كنت من بينهم، تطالب فقط بمنح أبناء المواطنة السعودية الإقامة الدائمة وفق تسهيلات إضافية.