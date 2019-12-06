شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يناقش أعمال التوسعة الثالثة للحرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة آخر المستجدات بعد أن وقف ميدانياً على أعمال التوسعة رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة آخر المستجدات بعد أن وقف ميدانياً على أعمال التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام. وتخلل الاجتماع، الاطلاع على الأعمال الجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف، وخطط إدارة الحشود الرامية لتأمين سلامة قاصدي البيت الحرام، وتوفير أقصى درجات الحماية والراحة لهم. وكان الأمير بدر بن سلطان، رأس اجتماعاً في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة منتصف الشهر الماضي اطلع فيه على أعمال التوسعة، عقب ذلك تفقد ميدانياً الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام.



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