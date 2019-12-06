شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الشتاء في 22 ديسمبر.. والحرارة المتوقعة «أعلى من المعتاد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التوقعات الفصلية على المملكة لشتاء هذا العام الذي يبدأ فكليا يوم الإثنين 22 ديسمبر 2019 وينتهي الأحد 20 مارس 2020، وشملت توقعات درجات الحرارة السطحية والتوقعات الشهرية وكذلك توقعات هطول الأمطار.

وبين التقرير أن التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية تشير إلى وجود احتمالية بأن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل فيما أشارت التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية أن تكون درجاتها في شهر ديسمبر الجاري أعلى المعدل على أغلب المناطق ويتوقع أن يسجل على أقصى جنوب غرب المملكة ارتفاع بمقدار ما بين (0.25 - 0.5) درجة، فيما يتوقع أن تكون حول المعدل في شهري يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة، فيما عدا الأطراف الشرقية والشمالية والجنوبية الغربية ويتوقع أن تكون أعلى من المعدل خلال شهر يناير بمقدار (0.25 - 0.5 درجة).

واضاف التقرير أن توقعات الهطول للأمطار تكون حول المعدل على أغلب مناطق المملكة بينما تزداد احتمالية أن تكون الأمطار أقل من المعدل على أجزاء من شمال وشمال غرب ووسط المملكة فيما أوضحت التوقعات الشهرية للأمطار طبقا للأرصاد أن تكون خلال شهر ديسمبر حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا بعض الأجزاء في شمال غربي المملكة إذ من المتوقع أن تكون أقل من المعدل، فيما تكون حول المعدل خلال شهر يناير عدا بعض الأجزاء الشمالية فيتوقع أن تكون أقل من المعدل فيما تكون الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة خلال شهر فبراير.

ونبه التقرير إلى احتمال وجود بعض حالات التطرف المناخي وتهطل منها أمطار غزيرة ولا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى.