شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص «C» يمنع زيادة الإصابات بنسبة %90 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت وزارة الصحة أن الفحص عن فايروس التهاب الكبد «C» يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2030.

وأوضحت الوزارة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها هذا الأسبوع تحت شعار «#هات_يدك» أن العلاج الجديد لالتهاب الكبد الوبائي «C» سيسهم في إنقاذ حوالى 4000 مريض من الوفاة المباشرة بسبب مضاعفات الفايروس.

ولفتت إلى أنه يساعد في تناقص عدد حالات سرطان الكبد النتائج عن الفايروس بنسبة 95%، وسيصل خفض النفقات المباشرة اللازمة للعناية بمرضى فايروس الكبد إلى 50% بحلول عام 2027، إلى جانب تناقص عدد الإصابات الجديدة بنسبة 90%.

وأشارت «الصحة» إلى أن العلاج التقليدي يؤدي إلى زيادة عدد حالات سرطان الكبد إلى 520 حالة سنويا تقريبا بحلول 2030، بزيادة تقدر بنسبة 210%، كما أنه يؤدي إلى زيادة عدد حالات فشل الكبد إلى 1600 حالة تقريبا بحلول 2030، بزيادة تقدر بنسبة 420%، إضافة إلى زيادة عدد حالات الوفاة المباشرة بسبب مضاعفات الفايروس إلى 580 حالة سنويا بحلول 2030 بنسبة 290%، إلى جانب زيادة عدد الحالات الجديدة بنسبة 2% سنويا.

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واستعرضت الوزارة عبر «إنفوجرافيك» نشرته عبر حسابها في «تويتر» أنواع التهاب الكبد، ويشمل الأنواع الثلاثة؛ A وB وC، وأعراض كل نوع.

الفحص يساعد في:

1 - منع زيادة الإصابات بنسبة 90%

2 - تناقص حالات سرطان الكبد بـ 95%

3 - خفض نفقات مرضى فايروس الكبد إلى 50%