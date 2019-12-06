شكرا لقرائتكم خبر عن الجاسر ووزيرة البنى التحتية الكورية يبحثان الفرص الاستثمارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناقش وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس (الخميس) في مكتبه بالرياض، مع وزيرة الأرض والبنى التحتية والنقل الكورية الجنوبية كيم هيون مي، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة وسبل التعاون في مشاريع مختلفة، والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات التي من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك بينهما.

وجرى التوقيع على اتفاقية مشتركة بين البلدين في مجالات المطارات وتبادل الخبرات في مجال المطارات الذكية.

حضر توقيع الاتفاقية نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر الداوود، ومستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول، ومستشار الوزير المشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ياسر ‏المسفر.

ومن الجانب الكوري الجنوبي سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونغ ووك، ومساعد الوزيرة لي سيونغ هاي، والنائب التنفيذي لرئيس «اي اي ايه سي» ليم نام سوو، وعضو المجلس ورئيس شركة KIND هور كيونغ مين، ووفد مرافق من الشركات والحكومة الكورية.