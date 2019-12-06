شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين المملكة ونيجيريا لتنظيم قدوم الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس (الخميس) في مكتبه بمكة المكرمة، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية زبير دادا والوفد المرافق له، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية نيجيريا، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية نيجيريا بموسم حج 1441هـ. ووقع بنتن ودادا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي تنظم قدوم الحجاج من نيجيريا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جهته، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين وولي عهده، على ما تقدمه من تسهيلات لتيسير قدوم المسلمين لأداء مناسك الحج.