شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تشارك في توجيه بوصلة المستقبل بملتقى OECD والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شارك وفد من هيئة تقويم التعليم في المنتدى العالمي للتعليم الذي أقيم على مدى اليومين الماضيين في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية. وتأتي مشاركة هيئة التقويم في المؤتمر لأهميته بحكم مشاركة المملكة لأول مرة في اختبار بيزا 2018 من بين 79 دولة.

وحرصت الهيئة على المشاركة في سياق الجهود الحثيثة لتحسين جودة التعليم وقياس وتقويم مدخلاته ومخرجاته، واعتماد برامجه الأكاديمية، بالمقارنة والاستفادة من تجارب الأنظمة التعليمية المتقدمة، وما يتطلبه من ترسيخ ثقافة القياس والتقويم والاعتماد ويتميز برنامج (PISA) عن غيره من البرامج التقويمية بأنه يجمع المجالات الرئيسة للمعرفة، وهي: القراءة، الرياضيات، العلوم، ومخصص لمن أعمارهم 15 عاما، باعتبار أن أغلب النظم التعليمية تقدم قبل هذه السن المهارات الأساسية اللازمة للفرد للاندماج الفاعل في المجتمع والأنشطة الاقتصادية، وكثيرا ما يكون التعليم إلزاميا حتى سن الخامس عشرة.

وكان اللافت للنظر خلال المؤتمر مشاركة التربويين من ممارسين وساسة وأكاديميين جنبا إلى جنب مع الاقتصاديين وقادة الأعمال المؤثرين عالميا بهدف توجيه بوصلة مستقبل التعليم، من خلال الأطروحات التي تركزت على الاهتمام بالمعلم وإعداده وتدريبه وتحفيزه وتوجيه المتميزين من المعلمين لمحتاجي المساعدة من الطلبة، ومكافأتهم مكافأة مجزية مقابل ذلك، كما حذر البعض من رجال الأعمال من الإفراط في التنظير في المرحلة الجامعية، وتناسي ربط تعلم الطلاب بسوق العمل. وأكد كثير من الطروحات عدم التوقف على الدرجة التي حققها ممثلو الدولة، بل الأهم هو قراءة بيانات بيزا بعمق، وتوظيف الطرائق التحليلية المتنوعة، وتلمس السياسات الأكثر تأثيرا، ومن أهمها إعادة النظر في ما يجري في داخل غرفة الصف والمدرسة، وبذل الجهد لتكون المدارس بيئات جاذبة محبذة للطلبة بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية-الاقتصادية ومعينة لهم جميعا على التعلم وبناء الطموحات العالية.