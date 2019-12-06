شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نزاهة: القطاعان العام والخاص شريكان في نشر الشفافية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن الكهموس أن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء في ترسيخ قيم النزاهة، ونشر الشفافية، ومكافحة الفساد، لتحقيق رؤية 2030، نحو مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

جاء ذلك في حديث بمناسبة تنظيم الهيئة منتدى نزاهة الثامن تحت عنوان: (التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) الإثنين القادم بالرياض، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن المملكة تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء به، والذي سيشارك فيه نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص من داخل وخارج المملكة، لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً الانتباه إلى أن السعودية عازمة على مواصلة الجهود وتعاونها مع دول العالم كافة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأعرب الكهموس عن شكره لأمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على رعايته لمنتدى «نزاهة» الثامن، لافتاً الانتباه إلى أن انعقاد المنتدى يأتي انطلاقاً من مشاركة المملكة المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019، وإنفاذاً لما تضمنه تنظيم (نزاهة) الذي يقضي بعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.