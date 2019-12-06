شكرا لقرائتكم خبر عن يوم مفتوح للتوظيف في جامعة البترول.. الإثنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الظهران)

تطلق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الإثنين القادم فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والأهلي، وذلك لمدة أربعة أيام. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات الدكتور أحمد العجيري أن فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف تهدف إلى تعريف طلاب الجامعة، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية، إضافة إلى توعية الطلاب بالطرق الفعّالة في البحث عن الوظيفة ومهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.

وبين أن الفعاليات تسعى إلى توعية الطلاب وتأهيل الخريجين على نحو يلبي احتياجات سوق العمل وتعريف الجدد ببعض معايير اختيار التخصص العلمي المناسب وفقًا للمعايير الموضوعية السائدة في سوق العمل والمعايير الشخصية الخاصة بكل طالب. وأفاد الدكتور العجيري بأن اليوم المفتوح للتوظيف يعرّف قطاعات التوظيف المشاركة في الفعاليات بتخصصات الجامعة والبرامج الأكاديمية التي تطرحها ومستوى التأهيل العلمي والأكاديمي المتميز الذي تقدمه لطلابها، وتتيح الفرصة كذلك لجهات العمل للتعريف بالأنشطة التي تقوم بها وتعزز علاقتها بالجامعة.