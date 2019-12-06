شكرا لقرائتكم خبر عن 301 موهوب وموهوبة من 38 إدارة تعليمية يشاركون في «إبداع 2020» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أطلقت «موهبة»، المرحلة الرابعة من الأوليمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020) في الرياض وجدة والخبر، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة وستستمر حتى 9 ديسمبر الجاري. أطلقت «موهبة»، المرحلة الرابعة من الأوليمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020) في الرياض وجدة والخبر، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة وستستمر حتى 9 ديسمبر الجاري. ويشارك في المرحلة 301 طالب وطالبة من المرشحين للمشاركة في التصفية النهائية للأوليمبياد (من بينهم 154 طالباً و147 طالبة) يمثلون 38 إدارة تعليمية من مختلف المناطق وتتضمن المرحلة مقابلات فردية مع الطلبة من قبل أعضاء اللجنة العلمية ولجنة التحكيم من المختصين والخبراء من حملة الدكتوراه، لاستعراض وتقييم وتحكيم المشاريع وتقديم الدعم العلمي لها، واختيار أفضل 150 مشروعاً في 22 مجالاً علمياً للانتقال إلى المرحلة الخامسة من منافسات (إبداع 2020)، والخاصة بمعرض التصفية النهائية الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير 2020. وتعد هذه المرحلة الرابعة من ثماني مراحل للأوليمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي بدأت مرحلته الأولى بمشاركة 76 ألف طالب وطالبة، وستنتهي باختيار أعضاء منتخب المملكة للبحث للعلمي المكون من 20 طالباً وطالبة، للمنافسة على جوائز المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسيف»، مع طلاب من مختلف دول العالم، الذي يقام في مدينة آناهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو 2020. وتهدف المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة إلى تزويد الطلبة بالأدوات والمهارات اللازمة لرفع مستوى جودة المشاريع المشاركة في التصفية النهائية.



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