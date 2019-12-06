شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الشورى: مناقشة مشروعي التطوع ونقل المعتمرين والتصويت على نظام القضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يناقش مجلس الشورى الإثنين القادم، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع نظام العمل التطوعي وتقرير لجنة الحج والإسكان حول مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم. كما يطلع على وجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه مقترح تعديل «تعديل نظام حماية الطفل».

وفي جلسة الثلاثاء يطلع المجلس على رأي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه تعديل فقرة من المادة الـ31 من نظام القضاء ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن التعديل. كما يصوت على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية حول مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن تقرير الهيئة العامة للرياضة وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير هيئة حقوق الإنسان وتقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل.

وفي يوم الأربعاء يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه تقرير المؤسسة العامة للتقاعد وعلى عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن تقرير مؤسسة للحبوب إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والتقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.