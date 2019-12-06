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ما سر الوثيقة التي أهداها وزير الصحة لأمير تبوك؟

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جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

كشفت وثيقة نادرة يعود عمرها لـ76 عاماً، طلب تُجار من أمير منطقة تبوك حينها، تأمين طبيب يعالج مرضاهم.

وتعود الوثيقة التي قدمها وزير الصحة هدية تذكارية للأمير فهد بن سلطان إلى تاريخ 3 /‏ 11 /‏ 1365هـ، إذ ناشد التجار أمير تبوك بالإبراق للمقام السامي بطلب طبيب للمدينة مشيرين إلى أن أهل البلدة والموظفين بحاجة إليه.

وما بين الأمس واليوم وصل عدد الأطباء بمنطقة تبوك إلى 1300 طبيب، وأكثر من 9000 موظف كادر صحي وإداري و97 مركزاً صحياً و12 مستشفى.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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