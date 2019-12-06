شكرا لقرائتكم خبر عن ما سر الوثيقة التي أهداها وزير الصحة لأمير تبوك؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)كشفت وثيقة نادرة يعود عمرها لـ76 عاماً، طلب تُجار من أمير منطقة تبوك حينها، تأمين طبيب يعالج مرضاهم.
وتعود الوثيقة التي قدمها وزير الصحة هدية تذكارية للأمير فهد بن سلطان إلى تاريخ 3 / 11 / 1365هـ، إذ ناشد التجار أمير تبوك بالإبراق للمقام السامي بطلب طبيب للمدينة مشيرين إلى أن أهل البلدة والموظفين بحاجة إليه.
وما بين الأمس واليوم وصل عدد الأطباء بمنطقة تبوك إلى 1300 طبيب، وأكثر من 9000 موظف كادر صحي وإداري و97 مركزاً صحياً و12 مستشفى.
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