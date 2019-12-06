شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: المملكة حريصة على مد جسور الصداقة مع العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، القنصل الفخري لجمهورية كوريا الجنوبية عبدالله المجدوعي، بمناسبة تعيينه. وأكد أن المملكة حريصة على مد جسور التعاون والصداقة مع مختلف الدول، مبينا أن كل من يمثل المملكة على عاتقه مسؤولية عكس الصورة الحقيقية لشعب المملكة المضياف المعطاء، الذي أثبتت المواقف أنه شعب أصيل ملتزم بقيمه وعاداته، حريص على نقل صورة إيجابية عنه للعالم، متمنيا للمجدوعي التوفيق في نقل صورة مشرقة عن المملكة وشعبها، وتعزيز العلاقة مع كوريا الجنوبية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، عبر عبدالله بن علي المجدوعي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه المستمر والمتواصل لمختلف القطاعات.