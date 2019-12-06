منع المنتجات الزراعية المجهولة من دخول عسير

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) بعد أن بدأت وزارة البيئة والمياه في إصدار الرخص الزراعية إلكترونياً عبر نظام «سجل»، عقدت إدارة الرخص والرقابة الشاملة بأمانة عسير اجتماعاً مع ممثلي فرع الوزارة استعداداً لتطبيق الضوابط والشروط الجديدة. وقال مدير الرخص بالأمانة الدكتور محمد العاوي إن دور الأمانة سيتبلور في السعي للتأكد من صلاحية المنتجات الزراعية في الأسواق عبر سحب عينات عشوائية والبدء بتطبيق التعليمات الجديدة للحد من انتشار المنتجات الزراعية مجهولة المصدر مع ضرورة حصول المنتجات الزراعية على سجل زراعي، وأكد العاوي أن الأمانة لن تتهاون مع مخالفي السجلات.

بعد أن بدأت وزارة البيئة والمياه في إصدار الرخص الزراعية إلكترونياً عبر نظام «سجل»، عقدت إدارة الرخص والرقابة الشاملة بأمانة عسير اجتماعاً مع ممثلي فرع الوزارة استعداداً لتطبيق الضوابط والشروط الجديدة. وقال مدير الرخص بالأمانة الدكتور محمد العاوي إن دور الأمانة سيتبلور في السعي للتأكد من صلاحية المنتجات الزراعية في الأسواق عبر سحب عينات عشوائية والبدء بتطبيق التعليمات الجديدة للحد من انتشار المنتجات الزراعية مجهولة المصدر مع ضرورة حصول المنتجات الزراعية على سجل زراعي، وأكد العاوي أن الأمانة لن تتهاون مع مخالفي السجلات.

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