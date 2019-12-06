السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جيزان صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ 29 / 3 / 1441 بلاغا من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين، وبمعاينة الموقع عثر على جثة محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، والله ولي التوفيق.



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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة منطقة جازان توضح ملابسات ما يتم تداوله حول مقتل طالبة في الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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