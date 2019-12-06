، شرطة جازان عن تداول حادثة حرق واغتصاب "بشرى": اتخذنا الإجراءات ،

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩ بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقة بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين.
وأضاف: وبمعاينة الموقع عُثِر على جثة محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفه ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
يشار إلى أنه تحقق النيابة العامة بمنطقة جازان في وفاة طالبة في ظروف غامضة الأسبوع الماضي، بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى.الجهات الأمنية شرطة جازان النيابة العامة جازان بشرى
شرطة جازان عن تداول حادثة حرق واغتصاب "بشرى": اتخذنا الإجراءاتمحمد المواسي الخليج 365 2019-12-06
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩ بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقة بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين.
وأضاف: وبمعاينة الموقع عُثِر على جثة محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفه ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
يشار إلى أنه تحقق النيابة العامة بمنطقة جازان في وفاة طالبة في ظروف غامضة الأسبوع الماضي، بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى.
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
01:25 AM
النيابة تحقق في القضية وأوقفت عدة أشخاص
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩ بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقة بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين.
وأضاف: وبمعاينة الموقع عُثِر على جثة محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفه ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
يشار إلى أنه تحقق النيابة العامة بمنطقة جازان في وفاة طالبة في ظروف غامضة الأسبوع الماضي، بعد خروجها من بيت أسرتها لأداء اختبار مع أخرى.
، شرطة جازان عن تداول حادثة حرق واغتصاب "بشرى": اتخذنا الإجراءات ،
المصدر : الخليج 365
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