شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد وأماكن فعاليات اليوم الجمعة في موسم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض، عن أماكن ومواعيد فعاليات اليوم الجمعة 6 ديسمبر. وأوضح موسم الرياض، أنه يمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــا .

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